РИАМО - 20 сен. На западе Москвы появились новые станции велопроката, их установили в районах Крылатское, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково и Дорогомилово, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Это — результат нашей совместной работы с активистами движения «За!Вело», муниципальными депутатами и, конечно, самими жителями районов», — говорится в сообщении.

Станции велопроката установили в самых востребованных точках Западного административного округа.

Таким образом, на западе города появилось 19 станций.