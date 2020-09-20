РИАМО - 20 сен. Для жителей столицы подобрали восемь маршрутов для осенних пробежек, маршруты проходят по природным территориям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во время пробежки по этим маршрутам можно будет увидеть птиц и зверьков, которые живут на этих природных территориях.

«Серебряный бор: экологическая тропа «У озера Бездонное». Маршрут проходит мимо больших тростниковых болот. На озере Бездонное можно увидеть крякву, хохлатую чернеть и камышницу, озерных и речных крачек. Если остановиться у пруда Копань, то можно понаблюдать за жизнью лягушек и болотных черепах. Вдоль дорожки, по которой бегут спортсмены, растут желтые ирисы, пальчатокоренники и колокольчики», — говорится в сообщении.

Маршрут в «Царицыне» проходит по крутым подъемам. Здесь также смогут покататься велосипедисты, которым нравится ездить по пересеченной местности.

В Зеленограде можно побегать в парке 40-летия Победы. Беговую дорожку сделали со специальным покрытием. В парке можно будет пробежать мимо Большого городского пруда, где обитает много птиц. Второй маршрут проходит через дендропарк.

Маршрут в Битцевском лесу проходит по суходольному лугу, через пойму реки Чертановки и через лес, сама трасса плоская с небольшими холмами. В Битцевском лесу есть еще один маршрут, который начинается с грунтовой дорожки и переходит в асфальтированную.

В парке «Кузьминки-Люблино» маршрут проходит по аллеям и мимо Петровского дуба. В парке «Покровское-Стрешнево» можно пробежать мимо каскада прудов на реке Чернушке и вдоль вековых сосен.