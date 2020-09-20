РИАМО - 20 сен. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в столице ожидаются относительно теплая осень и мягкая зима, серьезное похолодание наступит в середине октября, сообщает «Вечерняя Москва».

«Действительно, зима ожидается довольно-таки теплая, но пока давать характеристику рано, поскольку более подробный прогноз будет известен лишь в третьей декаде октября», — сказала Макарова.

Она добавила, что включать отопление в квартирах раньше срока в городе не потребуется. Ниже восьми градусов столбики термометра опускаться не будут до конца месяца.

Дожди и прохлада придут в Москву в начале октября, уточнила специалист.​