РИАМО - 20 сен. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Российской академии народного хозяйства и государственной службы с 10-летним юбилеем, сообщает Газета.ru.

«Замечательный профессорско-преподавательский коллектив, мощная научная база, широкая сеть региональных филиалов позволяют вам уверенно смотреть в будущее, готовить квалифицированных специалистов, которые востребованы в различных сферах деятельности», — говорится в поздравлении.

Путин добавил, что академия занимает прочные позиции в российской системе образования и встречает юбилей «на подъеме».

В 2010 году академия народного хозяйства при правительстве была реорганизована в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте. ​