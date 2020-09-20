РИАМО - 20 сен. Движение мотоциклистов в районе Патриарших прудов ограничили с 22:00 до 7:00 после жалоб местных жителей на шум, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ЦОДД.

«Запрет действует с 22:00 до 07:00. В дневное и вечернее время мотоциклисты смогут свободно ездить», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, москвичи любят проводить время в районе Патриарших прудов, поэтому движение транспорта там оживленное. Местные жители обращались в ЦОДД, ГИБДД и префектуру с жалобами на шум от мотоциклов в ночные часы.

«На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время», - уточнил собеседник агентства.