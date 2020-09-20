РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Рабочие ликвидировали одну мусоросборочную площадку в микрорайоне Кузнечики Подольска по просьбам жителей домов на улице Академика Доллежаля, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Мусоросборочная площадка, доставлявшая проблемы жителям домов №№2/1, 2/2, 4 по улице Академика Доллежаля была ликвидирована в соответствии с решениями, принятыми на выездном совещании под руководством заместителя главы администрации Подольска Сергея Иванова», - говорится в сообщении.

Теперь жители многоквартирного дома №11 по улице 43-й Армии и предприниматели будут складировать твердые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор на построенной МУП «ДЕЗ» площадке вблизи дома №7 по улице 43-й Армии.

Подольский комбинат благоустройства возвел ограждение с целью преграждения доступа для выброса мусора на старую площадку. В дальнейшем здесь будет построена пешеходная дорожка к автобусной остановке.