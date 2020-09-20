РИАМО – 20 сен. Победителем Московского марафона, прошедшего в воскресенье, стал Юрий Чечун, который преодолел дистанцию за 2 часа 16 минут 7 секунд, сообщает в воскресенье ТАСС.

Второе место занял Искандер Ядгаров (2:16.16), третьим к финишу пришел Николай Волков (2:18.30).

«Рекордсменами Московского марафона являются Артем Алексеев (2:13.40) и Сардана Трофимова (2:28.31). Алексеев показал лучший результат в 2016 году, Трофимова - в 2018-м», — говорится в сообщении.

На старт вышли около 25 тысяч человек. Помимо марафонской дистанции, также был организован забег на 10 километров. ​