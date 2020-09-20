РИАМО - 20 сен. В Настасьинском переулке по программе «1 рубль за 1 квадратный метр» отреставрировали дом, сейчас в здании открыты ресторан и гостиница, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дом №8 в Настасьинском переулке - в историческом центре Москвы - к моменту реставрации был в плачевном состоянии. Здание в стиле постклассицизма было построено в середине XIX века. Затем его неоднократно перестраивали», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что до революции это был доходный дом, который затем стал коммуналкой. В 1970-е годы жильцов отселили, там сделали капитальный ремонт и передали под размещение контор.

Мэр отметил, что в здании провели полную реконструкцию. Дому сохранили исторический облик. Теперь там находятся гостиница и ресторан.