РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. В ряде домов подмосковного Подольска временно отключат электроэнергию 21 и 23 сентября из-за плановых работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Так, для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 21 сентября с 13:00 до 17:00 в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 28, 30, Октябрьский переулок, 6, 7, 8, 9, 10, в частном секторе по улице Рожкова, в лицее №2 и детсаду №3», - говорится в сообщении.

Помимо этого, 23 сентября с 9:00 до 16:00 электричество могут отключить в Подольске на улице Школьной, в домах 33, 35, 35а, 37/1а, частном секторе. Также в домах на улицах Чернышевского, Загородной, Щеглова, Новой, Чайковского, Герцена, 40 лет Пионерии, Малой Кутузовской, Лагерной, Калинина, Лапшенкова, Физкультурной.