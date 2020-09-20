РИАМО - 20 сен. Столица входит в топ-5 самых освещенных городов мира, за девять лет объектов с архитектурно-художественной подсветкой стало в четыре раза больше – их более двух тысяч в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самыми популярными местами для прогулок жителей и туристов можно считать пять улиц в центре Москвы — Никольскую, Большую Дмитровку, Кузнецкий Мост, Столешников и Камергерский переулки. Несколько лет назад их украсили светодиодными гирляндами, которые мерцают тысячами огней, создавая праздничную атмосферу независимо от погоды и времени года», — говорится в сообщении.

Круглый год между домами в Столешниковом переулке висит более семи тысяч фонариков. На Никольской, Большой Дмитровке, Кузнецком мосту и в Камергерском переулке установили инсталляции под названием «Звездное небо». Инсталляции меняются в зависимости от времени года.

Никольскую улицу на протяжении 92 километров украшает гирлянда, которую установили в 2017 году. В 2018 году эта улица стала любимой у фанатов чемпионата мира по футболу. Они даже забирали на память лампочки с гирлянды. Коммунальщики заменили недостающие элементы.

Также москвичам рекомендуют прогуляться по Кузнецкому Мосту. Здесь висят гирлянды с фиолетовыми, красными и оранжевыми шарами.

В 2018 году светодиодные гирлянды появились и на Большой Дмитровке, сейчас улица украшена светящимися ярко-синими «медузами» на протяжении 46 метров.

С 2016 года Камергерский переулок украшает 27-километровая светодиодная инсталляция. По рисункам архитектора Федора Шехтеля в переулке воссозданы кованые фонари.