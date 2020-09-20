РИАМО - 20 сен. Один из участников Московского велофестиваля прямо во время MusicCycleFestival сделал предложение своей девушке, она сказала «да», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Это Евгений Курчицкий и Оксана Денисова. Они даже свое первое свидание провели на велосипедах. Евгений в этом году победил в конкурсе маршрутов «Велобайк», а Оксана летом стала одним из победителей летнего онлайн-марафона Московского велофестиваля», — говорится в сообщении.

Девушка ответила «да» на предложение своего молодого человека.

В этом году осенний велофестиваль разделен на две части. 19 сентября прошел велоквест, а в воскресенье проходит музыкальный велофестиваль. В рамках мероприятия 500 человек крутят педали на площадке на Цветном бульваре. Организованы два велозаезда по 250 человек, различные активности и танцевальная зона.

Любители сайклинга могут присоединиться к фестивалю даже из дома, если есть велотренажер или велостанок.