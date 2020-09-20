РИАМО - 20 сен. СК начал проверку по факту самовольного захоронения жительницей Серпухова своего новорожденного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в Серпухове обнаружили тело грудного ребенка.

«По предварительным данным, 19 сентября 20-летняя местная жительница самовольно захоронила на кладбище, расположенном вблизи деревни Лукино городского округа Серпухова, тело своего месячного сына», — говорится в сообщении.

На месте следственно-оперативная группа обнаружила могилу, из которой достали тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы точно установить причины смерти.

Уже были опрошены мать младенца, другие лица, составлен акт обследования жилищно-бытовых условий. Органу дознания поручили собрать характеризующий материал.