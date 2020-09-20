РИАМО - 20 сен. В Коломне открыли памятник известной благотворительнице Марии Шевлягиной возле Музейной фабрики пастилы, сообщается на сайте администрации Коломенского округа.

Открытие памятника состоялось 19 сентября. Благодаря Марии Шевлягиной в Коломне построили водопровод. Строительство заняло 20 лет. На тот момент в городе не было здоровых источников воды.

«Коломна – родина многих талантливых и трудолюбивых людей. Именно они создали наш город таким, какой он есть сейчас. Сегодня мы открыли монумент коломчанке Марии Шевлягиной. Она была инициатором строительства в городе общественного водопровода, первого в Московской губернии. Именно тогда у жителей появилась возможность пить чистую артезианскую воду», — сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Он отметил, что в городе продолжают традиции меценатства, и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и установке бюста благотворительницы.

С предложением об установке памятника выступил коллектив теплоэнергетиков Коломны во главе с директором муниципального унитарного предприятия «Тепло Коломны. Объединенные инженерные системы» Николаем Герлинским.

«Надеюсь, вы оценили мое творение и будете рады, что ваш город украшает образ такой женщины», — рассказал автор бюста, представитель союза художников России, скульптор, дважды лауреат премии ФСБ России Валерий Сережин.

Он добавил, что был вдохновлен подвигом этой женщины. Художник призвал всех брать с Шевлягиной пример и помогать городу.

Помимо строительства водопровода, Шевлягина оказывала поддержку сиротам, благотворительным организациям, невестам без приданого.

Благодаря помощи Шевлягиной коломчанки обретали семейное счастье. В честь этого глава Коломенского городского округа посадил вместе с молодоженами «дерево любви» рядом с памятником.