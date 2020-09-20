РИАМО - 20 сен. В Коломне открыли памятник известной благотворительнице Марии Шевлягиной возле Музейной фабрики пастилы, сообщается на сайте администрации Коломенского округа.
Открытие памятника состоялось 19 сентября. Благодаря Марии Шевлягиной в Коломне построили водопровод. Строительство заняло 20 лет. На тот момент в городе не было здоровых источников воды.
Он отметил, что в городе продолжают традиции меценатства, и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и установке бюста благотворительницы.
С предложением об установке памятника выступил коллектив теплоэнергетиков Коломны во главе с директором муниципального унитарного предприятия «Тепло Коломны. Объединенные инженерные системы» Николаем Герлинским.
Он добавил, что был вдохновлен подвигом этой женщины. Художник призвал всех брать с Шевлягиной пример и помогать городу.
Помимо строительства водопровода, Шевлягина оказывала поддержку сиротам, благотворительным организациям, невестам без приданого.
Благодаря помощи Шевлягиной коломчанки обретали семейное счастье. В честь этого глава Коломенского городского округа посадил вместе с молодоженами «дерево любви» рядом с памятником.
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