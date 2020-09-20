РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 сен. В ботаническом саду домодедовского парка «Елочки» в воскресенье посадили порядка 100 растений, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Мы подбирали многолетние растения, потому что мы сажаем их осенью, и нужно, чтобы они пережили зиму, и любящие тень (растения - ред.), потому что место не совсем солнечное. Сегодня посадим около 100 растений», - сказала заместитель директора по основной деятельности парка «Елочки» Екатерина Зубкова.

Возле саженцев также установят таблички с названиями растений.

К акции присоединились «Молодая гвардия «Единой России», участники программы «Активное долголетие» в Подмосковье и посетители парка. Саженцы предоставил генеральный директор ООО «Полифлора» Василий Поликашин.