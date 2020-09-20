РИАМО – 20 сен. Столичный футбольный клуб ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы на матч восьмого тура чемпионата России, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Эджуке», — говорится в сообщении.

В составе «Уфы» на поле выйдут Жамалетдинов, Беленов, Карп, Табидзе, Алиев, Неделчару, Голубев, Йокич, Бизяк, Бездежных, Сухов.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.