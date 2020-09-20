РИАМО - 20 сен. Актер и телеведущий Александр Олешко назвал невосполнимой утратой смерть ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова и выразил соболезнования его близким, сообщает Газета.ru.

Актер был учеником Борисова в Театральном институте имени Щукина.

«Замечательный человек, талантливый, очень глубокий, разносторонний, интеллектуально развитый, подкованный, с замечательным чувством юмора. Абсолютно уникальный педагог, который помогал нам чувствовать себя свободными на сцене», — сказал Олешко.

Он добавил, что Борисов передал студентам все секреты профессии и обучил интересным вещам. Олешко рассказал, что не встречал больше такого человека, который бы умел так разбирать пьесы и объяснять, что, для чего и для кого нужно играть.

Также Борисов помог Олешко при поступлении в Щукинский институт.

«Это очень неожиданная и невосполнимая потеря, потому что такие люди — они как сваи, как фундамент театрального института. Они верны дому, делу, искусству, своим педагогам и ученикам. Поэтому он еще очень многое мог бы сделать и создать, передать свои знания дальше», — отметил Олешко.

Артист рассказал, что смерть Борисова – это тяжелый удар не только для его семьи, но и для всех, кто его знал. Он выразил соболезнования сыну Борисова, сестре и всем его ученикам.

«Светлая память ему», — заключил актер.

Михаила Борисова вечером 19 сентября забрали в больницу со съемочной площадки. В реанимации телеведущему не смогли помочь. Артист скончался на 72-м году жизни.

В театральном институте имени Щукина Борисов был руководителем трех режиссерских курсов и актерского курса. В институте он был заведующим кафедры режиссуры.

Программу «Русское лото» Борисов вел с 1994 года. Он также ставил спектакли в Московском театре сатиры, Московском театре оперетты и театре имени Ермоловой.​