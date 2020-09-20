РИАМО - 20 сен. Добровольцы отряда «СпасРезерв» спасли сову, на которую напали вороны, птицу передадут в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Добровольцев направили в Фурманный переулок. На крыше дома №20 местная жительница увидела сову, которая сидела на одном месте и которую атаковали вороны.

«В сопровождении электрика местной управляющей компании спасатели поднялись на крышу. Сова запуталась поводком в оттяжках антенны, установленной на крыше. После того, как специалист подтвердил, что опасности пострадать от удара электрическим током нет, спасатели приступили к работе», — говорится в сообщении.

Птица, скорее всего, была домашней, так как она не испугалась людей и дала помочь себе.

Сову передадут в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.