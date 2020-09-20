РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Настоятель Никольского храма в Подольске, священник Алексий Суриков подписал договор о сотрудничестве с гимназией №7 в сфере духовно-нравственного воспитания, сообщается в группе «Никольский храм города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В Никольском храме Подольска состоялось подписание договора о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания и просвещения между приходом Никольского храма и гимназией №7», - говорится в сообщении.

Договор подписали настоятель Никольского храма, священник Алексий Суриков и директор образовательного учреждения Елена Соловьева.