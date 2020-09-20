РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Подольские спортсмены стали призерами Кубка Серпуховского кремля по дзюдо, в борьбе за кубок и медали сошлись 100 сильнейших спортсменов, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Серпухове 19 сентября прошел традиционный Кубок Серпуховского кремля по дзюдо, посвященный памяти Романа Катасонова, бойца спецотряда «Вымпел», погибшего в Беслане.

«В текущем году эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы – организаторы решили ограничить число и географию участников. В борьбе за кубок и медали сошлись 100 сильнейших спортсменов из Москвы и Подмосковья 2004-2006 годов рождения. Подольские дзюдоисты из спортивной школы «Весна» и клуба дзюдо «Русич» успешно выступили и показали следующие результаты: Гасан Исмайлов (весовая категория свыше 90 килограммов) II место; Михаил Сверчков (весовая категория до 81 килограмма) - III место»,- говорится в сообщении.