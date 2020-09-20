РИАМО - 20 сен. Зрители программы «Русское лото» и поклонники ведущего передачи Михаила Борисова скорбят из-за его смерти в соцсетях, многие отмечают, что программа еще с детства у них ассоциировалась именно с Борисовым.

Вечером 19 сентября Борисова забрали в больницу со съемочной площадки. В реанимации телеведущему не смогли помочь. Борисов умер на 72-м году жизни.

«После госпитализации прямо со съемочной площадки умер ведущий телепрограммы «Русское лото» Михаил Борисов. В детстве я выучил цифры и числа благодаря ему. Какая-то неожиданная утрата из тех беззаботных воспоминаний», — написал в Twitter Кирилл Хафизов.

Он добавил, что сложно представить «Русское лото» без Борисова.

Светлана Кузьмина в Twitter отметила, что Борисов был не просто ведущим, но и душой программы.

Другие пользователи также поделились детскими воспоминаниями о программе «Русское лото».

«Номер 69 - туда-сюда. Номер 11 - барабанные палочки. Номер 22 – лебеди. Он делал мое воскресное утро в детстве...», — написал в Twitter Иван Злодеев.

Роман Герасимов в той же соцсети вспомнил, что ему очень нравилось в детстве смотреть «Русское лото».

«Осиротело «Русское лото»…» — написал Максим Сотков в Twitter.

Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве. Он закончил Московский горный институт и Высшее театральное училище имени Щукина. В 1983-1987 годах был режиссером, главным режиссером Томского театра драмы. В 1987-1989 годах он был режиссером московского театра при СТД «Наш театр». В 1989-1991 годах – главным режиссером московского драматического театра «Глобус».

В театральном институте имени Щукина Борисов был руководителем трех режиссерских курсов и актерского курса. В институте он был заведующим кафедры режиссуры.

Программу «Русское лото» Борисов вел с 1994 года. Он также ставил спектакли в Московском театре сатиры, Московском театре оперетты и театре имени Ермоловой.