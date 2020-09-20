РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Пожарные подмосковного Подольска рассказали о своей профессии воспитанникам детсада «Солнышко», огромный интерес у детей вызвал осмотр пожарного автомобиля, его оснащения и комплекта боевой одежды пожарного, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники 7-й пожарно-спасательной части Подольского пожарно-спасательного гарнизона побывали в гостях у воспитанников детского сада №51 «Солнышко».

«Начальник караула Андрей Сидоров провел интересную беседу с детьми, рассказал о профессии пожарных, продемонстрировал пожарную технику показал пожарно-технический инструмент и оборудование. Огромный интерес у детей вызвал осмотр пожарного автомобиля, его оснащения и комплекта боевой одежды пожарного – «боевки», - говорится в сообщении.

После встречи с сотрудниками МЧС России дети запомнили, чем опасен огонь, как нужно правильно действовать, если возник пожар. Ребята и воспитатели тепло поблагодарили пожарных за организованное мероприятие.