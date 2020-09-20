РИАМО - 20 сен. В деревне Курово Дмитровского городского округа стартовал Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», передает корреспондент РИАМО.

«Наши «Сильные фигуры» уже становятся традицией настоящей. В этом году мы второй раз проводим наши соревнования интеллектуальных видов спорта. <...> Наш турнир позволяет привлечь внимание к гольфу. Прежде всего, как к виду спорта, который доступен буквально для всех», - сказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Участники фестиваля, среди которых депутаты Госдумы, профессиональные спортсмены, представители бизнеса и другие, поделились на команды по четыре человека и отправились на турнир по гольфу. В течение дня также пройдет турнир по шахматам. Перед открытием фестиваля участники высадили деревья на территории гольф-клуба Dmitrov Golf Resort.

«У нас сегодня прекрасное начинание. Мы посадили деревья. Я надеюсь, что здесь скоро будет такой красивый замечательный лес из елочек. А если мы будем продолжать эту традицию, то и в других местах, где мы будем проводить наши турниры, будет то же самое», - добавил Жуков.