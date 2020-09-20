В столице задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе на Садовой-Кудринской улице, по факту инцидента проводится проверка.
Правоохранители проведут проверку по факту инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.
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В столице задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе на Садовой-Кудринской улице, по факту инцидента проводится проверка.
Правоохранители проведут проверку по факту инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.
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