РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Подольские спасатели вывели двух людей из Никитинских каменоломен, которые заблудились под землей, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Экстренные службы вызвал проводник после того, как не обнаружил туристов там, где оставил, а самостоятельные поиски результатов не дали.

«В пещерах существуют специальные места, в которых гиды оставляют ненадолго своих подопечных, чтобы убедиться в правильности дальнейшего передвижения под землей. Спасатели в каменоломни спускались дважды, переходя от одного места спуска к другому. Чтобы самим не заблудиться в пещерах, на входе привязывали альпинистскую веревку, которая являлась путеводителем в подземных лабиринтах и гарантом возвращения», - говорится в сообщении.

Спасатели провели под землей три с половиной часа, но потерявшихся обнаружили. Ими оказались мужчина 40-43 лет и женщина не старше 30. От оказания медицинской помощи спасенные отказались, так как чувствовали себя хорошо.

Никитская система – самая технически сложная из всех подмосковных каменоломен. Посещение ее требует специальных навыков как в преодолении опасных и узких мест, так и в ориентировании в чрезвычайно сложном лабиринте ходов. Полная карта штолен в Интернете отсутствует и существует только у ограниченного круга лиц. Одна из причин отсутствия полной карты - обилие выработок, штреков, колодцев и частых обвалов, которые постоянно меняют систему подземных лабиринтов.