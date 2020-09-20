РИАМО – 20 сен. Более 120 байкеров из Беларуси и России принимают участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы, в рамках которого они посетили детскую деревню «Истоки» и Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где навестили ветеранов, сообщается на сайте белорусского телеканала СТВ.

Маршрут мотопробега проходит через Мурманск и Санкт-Петербург и до Бреста с двумя пит-стопами до Кургана Славы.

«Накануне они побывали в Брестской крепости, а 19 сентября приехали в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы еще раз сказать слова благодарности ветеранам войны. Душевная встреча прошла под музыкальное сопровождение, угостили заезжих путников солдатской кашей. Полевая кухня развернулась прямо под открытым небом», — говорится в сообщении.

Байкеры также посетили детскую деревню «Истоки», где живут 12 семей, воспитывающих 67 детей. Это те дети, чьи биологические родители отказались от них либо были лишены родительских прав. Байкеры сыграли с детьми в футбол, а затем ребята смогли изучить мотоциклы гостей.

«Быть патриотом, помнить свою историю, помнить ужасные, сложные страницы, которые пережили наши братские народы, обязательно очень нужно и важно в контексте того, что сегодня очень часто отношение к Победе русского народа, белорусского народа и других народов, советских народов пытаются подзатирать. Это недопустимо», — отметил директор социальных программ мотоклуба Iron Birds Игорь Чайка.

Он добавил, что именно такими мероприятиями, такими мотопробегами, посещениями памятных мест, посещением ветеранов, детей байкеры хотят показать то, что они будут активно пропагандировать и сопротивляться той несправедливости, которую сегодня пытаются распространять в рамках попытки затереть подвиг дедов и прадедов.

Завершится белорусская часть пробега в воскресенье на Кургане Славы, где состоится церемония закладки капсул с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложением цветов к мемориалу.​​