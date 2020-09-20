РИАМО - 20 сен. В столице задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе на Садовой-Кудринской улице, по факту инцидента проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Сегодня (в воскресенье – ред.) утром по подозрению в хулиганстве сотрудниками полиции задержано двое мужчин. По предварительным данным, задержанные по адресу: Садовая-Кудринская, 2/62, произвели несколько выстрелов из травматического оружия», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Правоохранители проведут проверку по факту инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.

Кадры с места стрельбы на Садовой‑Кудринской улице в Москве>>