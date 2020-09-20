РИАМО - 20 сен. На востоке Москвы машина скорой помощи столкнулась с автомобилем, в результате одно из транспортных средств опрокинулось на бок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

ДТП произошло вечером 19 сентября.

«На Свободном проспекте в результате столкновения двух транспортных средств, произошло опрокидывание на бок одной из автомашин», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.