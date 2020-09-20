РИАМО - 20 сен. В столице в рамках пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции привили более 700 человек, более 60 тысяч человек хотят поучаствовать в исследовании, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что прошедшие вакцинацию добровольцы чувствуют себя хорошо.

«На сегодняшний день более 60 тысяч человек заявились как добровольцы. Несколько тысяч (человек - ред.) прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было зачислить в возможные претенденты для проведения испытаний», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину против Covid-19 «Спутник V». Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Пока проходят пострегистрационные испытания вакцины.

Ранее Собянин сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в декабре.

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Текстовая трансляция

20 СЕНТЯБРЯ

- Более 46% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей в возрасте 18–45 лет. Среди новых заболевших 46,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 16,5% – от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, еще 9,8% – старше 80 лет. 13% среди заболевших - дети.

- Более 700 добровольцев прошли вакцинацию от коронавируса в Москве:

«На сегодняшний день более 60 тысяч человек заявились как добровольцы. Несколько тысяч (человек - ред.) прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было зачислить в возможные претенденты для проведения испытаний», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в России зарегистрировали 6 148 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных. В Москве - 860.

- Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 892 пациентов,за весь период эпидемии выздоровели почти 237 тысяч человек.

- 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии в городе жертвами коронавируса стали 5 057 человек.