РИАМО - 20 сен. В столице за сутки выявили 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявили 276 493 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

В городе за сутки после Covid-19 вылечились 892 пациента, за весь период эпидемии выздоровели 236 947 человек.

Также за сутки скончались 13 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусом, за весь период умерли 5 057 человек с коронавирусом.

В России за сутки выявили 6 148 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. За весь период эпидемии зарегистрировано 1 103 399 случаев инфицирования, скончались 19 418 пациентов, вылечились 909 357 человек.

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Текстовая трансляция

20 СЕНТЯБРЯ

- Более 46% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей в возрасте 18–45 лет. Среди новых заболевших 46,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 16,5% – от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, еще 9,8% – старше 80 лет. 13% среди заболевших - дети.

- Более 700 добровольцев прошли вакцинацию от коронавируса в Москве:

«На сегодняшний день более 60 тысяч человек заявились как добровольцы. Несколько тысяч (человек - ред.) прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было зачислить в возможные претенденты для проведения испытаний», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- За сутки в России зарегистрировали 6 148 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных. В Москве - 860.

- Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 892 пациентов,за весь период эпидемии выздоровели почти 237 тысяч человек.

- 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии в городе жертвами коронавируса стали 5 057 человек.