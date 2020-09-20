РИАМО - 20 сен. В столице за сутки выявили 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявили 276 493 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.
В городе за сутки после Covid-19 вылечились 892 пациента, за весь период эпидемии выздоровели 236 947 человек.
Также за сутки скончались 13 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусом, за весь период умерли 5 057 человек с коронавирусом.
В России за сутки выявили 6 148 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. За весь период эпидемии зарегистрировано 1 103 399 случаев инфицирования, скончались 19 418 пациентов, вылечились 909 357 человек.
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20 СЕНТЯБРЯ
- Более 46% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей в возрасте 18–45 лет. Среди новых заболевших 46,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 16,5% – от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, еще 9,8% – старше 80 лет. 13% среди заболевших - дети.
- Более 700 добровольцев прошли вакцинацию от коронавируса в Москве:
- За сутки в России зарегистрировали 6 148 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных. В Москве - 860.
- Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 892 пациентов,за весь период эпидемии выздоровели почти 237 тысяч человек.
- 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии в городе жертвами коронавируса стали 5 057 человек.
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