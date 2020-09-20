РИАМО - 20 сен. Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 892 пациентов, за весь период эпидемии выздоровели почти 237 тысяч человек, сообщает оперативный штаб Москвы.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 947», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Для подтверждения отсутствия коронавируса у пациентов врачи проводят специальные исследования.
Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы. Для этого нужно позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.
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20 СЕНТЯБРЯ
- Более 46% новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей в возрасте 18–45 лет. Среди новых заболевших 46,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 16,5% – от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, еще 9,8% – старше 80 лет. 13% среди заболевших - дети.
- Более 700 добровольцев прошли вакцинацию от коронавируса в Москве:
- За сутки в России зарегистрировали 6 148 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных. В Москве - 860.
- Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 892 пациентов,за весь период эпидемии выздоровели почти 237 тысяч человек.
- 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии в городе жертвами коронавируса стали 5 057 человек.
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