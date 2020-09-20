РИАМО - 20 сен. Ведущий передачи «Русское лото» умер на 72 году жизни, сообщает РЕН ТВ.

В субботу вечером телеведущий пережил клиническую смерть. Его забрали в больницу со съемочной площадки.

«По имеющимся данным, состояние артиста ухудшилось при попытке его транспортировки в другую больницу», — отмечается в материале.

В реанимации Борисову не смогли помочь. Врачи решили ввести ведущего в медикаментозную кому. Однако заслуженный деятель искусств России скончался.

Михаил Борисов был бессменным ведущим программы «Русское лото».​