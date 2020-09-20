РИАМО - 20 сен. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье наступит бабье лето, ожидается солнечная, теплая и сухая погода, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В понедельник по территории столичного региона пройдет теплый атмосферный фронт. Подбросит немного облаков, но обойдется без дождей. <...> К нам начнут поступать более теплые воздушные массы», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, днем в понедельник температура воздуха в Москве составит плюс 14 - плюс 16 градусов и плюс 12 - плюс 17 градусов по области.

«Начиная со вторника и до конца недели над Московским регионом будет господствовать антициклон. Переменная облачность, без осадков», - добавил синоптик.

В ночные часы в течение недели температура в Москве составит примерно плюс 8 - плюс 11 градусов, в Подмосковье будет плюс 6 - плюс 11. Днем воздух прогреется до плюс 19 - плюс 22 градусов в столице и до плюс 18 - плюс 23 по области.

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