РИАМО - 20 сен. Проект Большого Сити планируется достроить в ближайшие семь лет, он охватывает около двух тысяч гектаров, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый проект большого Сити начал охватывать не 50 гектаров, а две тысячи гектаров. И уже (построят - ред.) не три-четыре миллиона квадратных метров, а 18 миллионов квадратных метров», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что там уже не будет таких башен, как в центре «Москва-Сити», но будет высокая, плотная и комфортная застройка.

Примерно половина объектов Большого Сити уже построена.