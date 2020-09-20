РИАМО - 20 сен. В воскресенье в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, температура воздуха достигнет плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 11 - плюс 13 градусов, по области – плюс 9 - плюс 14 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье Московский регион окажется на восточной периферии европейского антициклонального вихря. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Показатели атмосферного давления и кислорода в воздухе будут нормальных значений.

Метеозависимым людям рекомендуют обращать внимание на свое здоровье, выполнять физические упражнения, предписания лечащего врача, а также гулять на свежем воздухе, чтобы компенсировать влияние на самочувствие перемены сезонов года.