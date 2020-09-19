РИАМО - 19 сен. В Зарайске определили результаты первого дня чемпионата России по эндуро, состязания также продолжатся 20 сентября, передает корреспондент РИАМО.

19 и 20 сентября в Подмосковье проходит чемпионат России по эндуро 2020. Мотогонщики из разных городов страны выступили в классах «Е1», «Е2», «Е3», «Открытый» и «Любители». Эндуро – состязания на мотоциклах, переоборудованных для езды по внедорожью и на специализированных спортивных трассах с бревнами, валунами и другими препятствиями.

«(Спортсмены - ред.) хорошо себя показали. Все молодцы», - прокомментировал выступления гонщиков председатель комиссии по эндуро на мотоциклах федерации мотоциклетного спорта России Олег Леонов.

По итогам соревнований в субботу первым в зачете «Е1» стал Даниил Комков из Орехово-Зуева. Лучшим в гонке на мотоциклах класса «Е2» оказался москвич Дмирий Паршин, а Максим Завгородний из Краснодара был первым в зачете «Е3».

Леонов уточнил, что победителей чемпионата определят по итогам двух дней соревнований. Участники сегодняшних заездов продолжат выступать завтра.