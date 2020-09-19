РИАМО - 19 сен. В Москве на стадионе «Лужники» прошел седьмой открытый турнир по футболу за Кубок Государственной думы, команда столичного правительства заняла первое место, сообщается на сайте aif.ru.

В соревновании приняли участие команды Госдумы, Совфеда, правительства РФ, администрации президента РФ, правительства Москвы и правительства Московской области.

«Когда мы начинали проводить турнир, мы хотели показать, что встречи представителей органов власти проходят не только в кабинетах, но и на футбольном поле. Это место для совместных занятий спортом и неформального общения», — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

На втором месте в Кубке Госдумы оказались команды правительства Московской области и администрации президента РФ, на третьем – сборная Совета Федерации. Пятую строчку турнирной таблицы заняли футболисты Госдумы, а шестую – правительства России.​

Пайкин отметил, что данное мероприятие призвано популяризировать спорт среди разных возрастов. По словам Пайкина, этим матчем по футболу хотят показать, что спортом нужно заниматься в любом возрасте. Футболисты на поле были от 30 до 60 лет.

Председатель комитета считает показательным, когда люди всех категорий – губернаторы, министры – выходят на поле.

Состязания прошли в формате кругового турнира. Одновременно на поле проходили три матча. В каждую команду могли включить двух профессиональных футболистов старше 40 лет.​