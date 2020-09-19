РИАМО - 19 сен. В Москве на стадионе «Лужники» прошел седьмой открытый турнир по футболу за Кубок Государственной думы, команда столичного правительства заняла первое место, сообщается на сайте aif.ru.
В соревновании приняли участие команды Госдумы, Совфеда, правительства РФ, администрации президента РФ, правительства Москвы и правительства Московской области.
На втором месте в Кубке Госдумы оказались команды правительства Московской области и администрации президента РФ, на третьем – сборная Совета Федерации. Пятую строчку турнирной таблицы заняли футболисты Госдумы, а шестую – правительства России.
Пайкин отметил, что данное мероприятие призвано популяризировать спорт среди разных возрастов. По словам Пайкина, этим матчем по футболу хотят показать, что спортом нужно заниматься в любом возрасте. Футболисты на поле были от 30 до 60 лет.
Председатель комитета считает показательным, когда люди всех категорий – губернаторы, министры – выходят на поле.
Состязания прошли в формате кругового турнира. Одновременно на поле проходили три матча. В каждую команду могли включить двух профессиональных футболистов старше 40 лет.
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