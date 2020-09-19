РИАМО - 19 сен. Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 установили рекорд по дальности и продолжительности полета, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Командирами экипажей-рекордсменов были генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

«Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», — говорится в материале.

В воздухе ракетоносцы дозаправились три раза. Самолеты на некоторых участках сопровождались истребителями Су-35С и самолетами других государств.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году — Ту-160 находился в воздухе 24 часа и 24 минуты.​