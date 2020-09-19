РИАМО - 19 сен. В субботу в подмосковном Солнечногорске, в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел торжественный выпуск группы слушателей программы «Наставничество», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

За все время в программе приняли участие 214 человек. Наставниками в программе выступают победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». В субботу состоялся выпуск группы набора 2019 года. В ней участвовали 170 человек.

«Я сама являюсь наставником и для меня наставник – это человек, который может выслушать, это первое и главное условие. Немаловажным в работе наставника также являются мотивация, качества и ценности человека. Я рада, что у участников программы «Наставничество» есть возможность отдавать опыт и знания и учиться, а это бесконечный и интересный путь», – сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

В сентябре начался отбор участников для следующего набора программы «Наставничество». В программу отберут 100 наставников и 100 подопечных. Первая сессия запланирована на 28 ноября. В рамках программы будет и дистанционное обучение, и очные встречи в мастерской управления «Сенеж».