РИАМО - 19 сен. На юго-востоке Москвы в районе Текстильщики столкнулись два грузовых автомобиля, пострадал один человек, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Два грузовых автомобиля (столкнулись - ред.). Один из водителей пострадал. Был госпитализирован», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что авария случилась возле дома 22 на Остаповском проезде.

По данным СМИ, столкнулись КамАЗ с пожарной автоцистерной.