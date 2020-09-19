РИАМО - 19 сен. В субботу начался онлайн-отбор на бесплатный интенсив по алгоритмическому программированию, который пройдет на фестивале RuCode, мероприятие организовали Московский физико-технический институт и ведущие вузы из 15 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

Также организатором выступил Фонд поддержки физтех-школ при финансовом содействии Фонда президентских грантов.

«Зарегистрироваться можно до 21 сентября включительно на сайте RuCode», — говорится в сообщении.

Отбор продлится до 22 сентября.

В ходе занятий участники познакомятся с представителями компаний-партнеров и талантливыми и перспективными разработчиками со всей страны. Участники интенсива также попадут на финал фестиваля, который пройдет 4 октября.

Время занятий адаптируют под четыре зоны: центральная Россия, Сибирь, Урал, Дальний Восток. Участников разделят на две группы. С ними проведут 10 часов лекций и 15 часов практических занятий.

«Участие в образовательных онлайн-интенсивах RuCode позволит ребятам серьезно углубиться в программирование и технологии искусственного интеллекта. Важно, что эта возможность доступна любому желающему, вне зависимости от возраста, региона проживания», - подчеркнул директор по дистанционным программам МФТИ, руководитель тренерского штаба сборной России по информатике и инициатор фестиваля Алексей Малеев.

Еще проходит интенсив, посвященный искусственному интеллекту. В мероприятии примут участие более 1 тысячи человек. Интенсив включает задание, разработанное совместно со специалистами Сбербанка, где участники должны написать программу, которая отличает фейковые новости от настоящих. Свои проекты 10 финалистов представят 3 октября на YouTube-канале RuCode.

RuCode - международная программа интенсивной подготовки для молодых программистов, желающих повысить уровень знаний и получить опыт участия в соревнованиях. Первое такое мероприятие прошло весной 2020 года, в нем поучаствовали 13 тысяч школьников, студентов и взрослых участников.