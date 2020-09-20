РИАМО - 20 сен. В Сергиево-Посадском округе в воскресенье состоится благотворительный забег «Святогорье», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области​.

Маршрут выстроен таким образом, что он пройдет вблизи одной из главных православных святынь Русского мира — у подножия Гремячего ключа. Температура воды в нем не изменяется на протяжении всего года и составляет шесть градусов. Водопад является местом паломничества, а также популярным туристическим объектом. Несколько лет назад у него начали строить храм в честь святых великих русских воинов - Александра Пересвета и Андрея Осляби.

«Благотворительный забег «Святогорье» будет проходить у стен строящегося полностью на народные средства храма Пересвета и Осляби. Строительство святыни уже поддержали серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин, чемпион мира, чемпион Европы по смешанным единоборствам Владимир Минеев, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, чемпион Bellator Александр Волков», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что любой участник сможет не только активно провести время, попробовать свои силы в трейл-забеге, но и проникнуться историей и культурой мест вокруг Гремячего ключа и сделать взнос на строительство храма.

Будут проводиться забеги в следующих зачетах: забег на 5 километров для участников от 14 до 17 лет, забег на 5 километров для участников старше 18 лет, забег на 10 километров для участников старше 18 лет и скандинавская ходьба для участников старше 18 лет.​