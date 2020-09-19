РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил оружейников округа с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, благополучия и новых свершений на благо Родины.

19 сентября в России отмечают День оружейника. К созданию отечественного оружия причастны сотрудники нескольких предприятий Подольска. В Климовске на протяжении 76 лет работает Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). С его историей неразрывно связаны личные судьбы многих жителей округа. В золотой летописи истории института – имена знаменитых представителей передовой отечественной научной мысли.

«Сердечно поздравляю жителей округа – ветеранов и работников обороннно-промышленного комплекса страны с профессиональным праздником и желаю доброго здоровья, благополучия и новых свершений на благо Родины, во славу русского оружия!» – написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В разные годы ЦНИИТОЧМАШ руководили крупные организаторы советской оборонной промышленности, Герои Социалистического Труда Владимир Новиков и Виктор Сабельников. Навсегда связана с институтом яркая деятельность выдающихся советских и российских оружейников, Героев Социалистического Труда Сергея Симонова, Аркадия Шипунова, Василия Грязева.

Продукция ЦНИИТОЧМАШ поступает на вооружение российских и зарубежных силовых структур и поставляется почти в 40 стран мира. Предприятие продолжает свою деятельность с опорой на достойные традиции и опыт нескольких поколений. Среди разработок института – комплекты боевой экипировки «Ратник», подводное оружие АПС и СПП-1, прибор наведения к противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» и «Лотос», пистолеты «Гюрза», «Удав» и многое другое. В 2020 году конструкторы ЦНИИТОЧМАШ представили два новых пистолета: самозарядный спортивный пистолет «Аспид» (РГ120) и компактный самозарядный пистолет «Полоз» (РГ120-2) в калибре 9 на 19 миллиметров, которые продолжат «змеиную линейку» и станут развитием прошлогоднего творения – «Удава».