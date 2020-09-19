РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Команда из Подольска заняла первое место на Открытом чемпионате и первенстве городского округа Балашиха по универсальному бою, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель военно-спортивного клуба «Скорпион» Александр Горпинко.

В субботу в Балашихе прошел Открытый чемпионат и первенство городского округа Балашиха по универсальному бою. В нем приняло участие около 100 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из девяти городов Московской области. Подольск представляла сборная из военно-спортивного клуба «Скорпион» под руководством Горпинко и клуба «Факел» при Союзе десантников России во главе с Владимиром Быковским.

«Подольск представляли 35 спортсменов, которые завоевали 34 медали и заняли первое командное место в Открытом чемпионате и первенстве городского округа Балашиха по универсальному бою. Спортсмены Подольска привезли 10 золотых, 16 серебряных и восемь бронзовых наград с чемпионата», - сказал Горпинко.

Подольская команда принимает участие в соревнованиях третий год подряд, первое место ребята завоевали впервые. Спортсмены получили медали и дипломы. Руководителям команды вручили кубок.

Горпинко и Быковский - десантники, ветераны боевых действий. В октябре они планируют направить своих воспитанников на первенство Московской области по универсальному бою в Химках.