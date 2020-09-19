РИАМО - 19 сен. Следователи инициировали передачу дела о причинении ножевых ранений молодым людям на остановке в Зеленограде, сообщила представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве», — сказала Иванова.

Следователи проведут комплекс действий для установления обстоятельств произошедшего.

В Зеленограде мужчина из-за внезапной личной неприязни причинил незнакомым людям ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу.

В полиции по этому факту возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».