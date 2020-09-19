РИАМО - 19 сен. Чемпионат России по эндуро – 2020, который проходит в подмосковном Зарайске, собрал порядка 70 мотогонщиков из разных городов России, программа соревнований рассчитана на два дня, сообщается в группе администрации Зарайска в «ВКонтакте».

Эндуро - состязания на мотоциклах, переоборудованных для езды по внедорожью и на специализированных спортивных трассах с бревнами, валунами и другими препятствиями.

«Успехов и легкого финиша спортсменам пожелали глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко и председатель совета депутатов Елена Белкина», — говорится в сообщении.

Гонщики соревнуются в пяти зачетах – Е1, Е2, Е3, «Открытый» и «Любители».

Чемпионат проходит с соблюдением противоэпидемических требований Роспотребнадзора.