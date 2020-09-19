РИАМО - 19 сен. Двукратная чемпионка России, ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Анна Щербакова рассказала, что для нее стало шоком возвращение двукратной серебряной призерки Олимпийских игр Евгении Медведевой в группу, сообщает Газета.ru.

«Впечатления от возвращения в группу Евгении Медведевой? Я совсем не ожидала, никаких предпосылок к этому не было. Испытала точно такой же шок, как и все», — сказала Медведева.

Он отметила, что они с Медведевой много лет катались до этого, поэтому обстановка привычная.

Этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сызрани с 18 по 22 сентября. ​