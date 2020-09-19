РИАМО - 19 сен. Из России в Киргизию будет осуществляться только один рейс раз в неделю с 21 сентября, такие меры призваны предотвратить риск завоза и распространения коронавируса , сообщает Газета.ru.

Меры будут действовать на первом этапе. Со стороны Киргизии рейсы в Россию будут каждую пятницу. Он будет следовать по маршруту Бишкек-Москва-Бишкек.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с 21 сентября будет возобновлено регулярное авиасообщение с Киргизией», — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с Covid-19 в Киргизии.

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, а с 27 сентября – с Южной Кореей.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ и Мальдивами.​

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19 СЕНТЯБРЯ

- Более 50% новых случаев Covid‑19 выявили у москвичей младше 45 лет. 40,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 17,1% – от 46 до 65 лет, 21,1% – от 66 до 79 лет, еще 9,2% – старше 80 лет. Также 12,4% среди заболевших – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 6 065 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 825.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции 919 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 236 тысяч пациентов.

- 11 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Жертвами Covid-19 за весь период пандемии в городе стали 5 044 человека.