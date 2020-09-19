РИАМО - 19 сен. За пять лет число детских домов в Подмосковье сократилось с 44 до девяти, а к концу 2020 года детских домов в регионе будет восемь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наши детские дома сделаны по семейному типу — они похожи на квартиры со спальнями, кухнями и другими комнатами. Важно помочь ребятам, оставшимся без родителей, адаптироваться и быть готовыми к взрослой жизни», — написал Воробьев в «ВКонтакте».
Он рассказал о посещении детского дома «Доверие» в Щелкове.
Сейчас в Московской области воспитываются 16,6 тысячи детей-сирот, 94% — в приемных семьях и 304 ребенка живут в детдомах. Все сироты, у которых нет жилья, получают его по достижении 18-летнего возраста. Для подготовки к взрослой жизни действует программа «Адаптивная квартира».
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