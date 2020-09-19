РИАМО - 19 сен. За пять лет число детских домов в Подмосковье сократилось с 44 до девяти, а к концу 2020 года детских домов в регионе будет восемь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наши детские дома сделаны по семейному типу — они похожи на квартиры со спальнями, кухнями и другими комнатами. Важно помочь ребятам, оставшимся без родителей, адаптироваться и быть готовыми к взрослой жизни», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Он рассказал о посещении детского дома «Доверие» в Щелкове.

«Только в этом году новые семьи приобрели 13 его воспитанников. Большинство ребят здесь — фанаты «Спартака». Спасибо (футболисту — ред.) Роме Павлюченко за то, что нашел время и навестил детей», — заключил губернатор.

Сейчас в Московской области воспитываются 16,6 тысячи детей-сирот, 94% — в приемных семьях и 304 ребенка живут в детдомах. Все сироты, у которых нет жилья, получают его по достижении 18-летнего возраста. Для подготовки к взрослой жизни действует программа «Адаптивная квартира».