РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 сен. На Молодежной набережной в Щелкове начался музыкально-танцевальный фестиваль, в программе зажигательные музыкальные ритмы, танцевальные батлы, а также спортивные и игровые состязания, передает корреспондент РИАМО в «Щелкове».

В Щелкове в субботу проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города и округа, в этом году Щелково отмечает свое 95-летие.

«Сегодня подготовили много молодежных мероприятий. Это танцевальные батлы, арт-зона, игра на разных музыкальных инструментах, флешмоб», - сказала заместитель директора КДЦ «Навигатор» Татьяна Пчелинцева.

В городском парке культуры и отдыха перед жителями выступили участники щелковского мотоклуба SPARTANS MCC, они отметили 95-летие города зрелищным байк-шоу.