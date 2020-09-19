РИАМО - 19 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Парка Дружбы, который заложили гости Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, в рамках благоустройства тут разбили клумбы и высадили почти 350 деревьев.
После заложения парк стал музеем под открытым небом, там появилась скульптурная композиция «Дружба», подаренные другими странами памятники и копии работ Веры Мухиной.
Он добавил, что в парке сделали семь детских площадок, отметил оригинальность площадки с пандусом в виде зигзага и круговыми качелями. Также здесь оборудовали площадки для пинг-понга, баскетбола, хоккея и скейт-парк.
Рядом с Фестивальными прудами обустроили беседки.
Парк Дружбы находится на севере Москвы на границе районов Левобережный, Головинский и Ховрино, через него лежит дорога к метро, которая стала приятнее и комфортнее, подчеркнул мэр.
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